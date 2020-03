Betrüger wollte von Rentner 40.000 erpressen

Bereits vor zwei Jahren hatten rumänische Betrüger einen Rentner um viel Geld erleichtert und waren mit ihrer Beute untergetaucht. Jetzt bot ein anderer Rumäne - er soll eine der Täterinnen von früher brisanterweise kennen - dem Opfer an, ihm zu helfen. Er könne dafür sorgen, dass in seiner Heimat Nachforschungen angestellt werden, die zu den Betrügern führen. Dann könne man womöglich auch das Geld wieder beschaffen. Allerdings hätten diese „Recherchen“ in Rumänien durchaus ihren Preis, nämlich 40.000 Euro. Doch darauf ließ sich der Pensionist nicht ein und erstattete Anzeige.