Mario Basler will „Ultras aus den Stadien kriegen“

Er könne nicht verstehen, „warum sie auf Dietmar Hopp losgehen“, sagte Mario Basler in der deutschen TV-Sendung „Doppelpass“ am Sonntagvormittag. In der Experten-Runde war der Tenor einhellig: Was Ultras sich in der Causa „Hopp und die 50+1-Regel“ erlauben, gehe gar nicht. Am drastischsten formulierte es Basler: „Man muss bei den Ultras ansetzen. Die musst du aus den Stadien rauskriegen.“