Polizei befreite fünf Flüchtlinge aus Lkw-Anhänger

Die Polizei hat am Sonntagvormittag in Nußdorf-Debant in Osttirol fünf afghanische Flüchtlinge aus einem Sattelauflieger befreit. Eine Passantin hatte Klopfgeräusche gehört und daraufhin die Exekutive verständigt. Die fünf Personen befanden sich in einem sehr erschöpften Zustand und wurden ins Krankenhaus nach Lienz gebracht, informierte die Polizei. Sie hatten sich drei Tage im Lkw befunden.