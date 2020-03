Biden siegt klar bei US-Vorwahl in South Carolina

Dienstag „Super Tuesday“ mit Vorwahlen in 14 Bundesstaaten

South Carolina war die insgesamt vierte Vorwahl bei den Demokraten. Es war der erste Staat im Vorwahlmarathon mit einer größeren afroamerikanischen Bevölkerung. Eine Vorentscheidung, wer am 3. November bei der Präsidentschaftswahl gegen US-Präsident Donald Trump von den Republikanern antritt, könnte am Dienstag fallen. Am sogenannten Super Tuesday finden in 14 US-Staaten parallel Vorwahlen statt, darunter in den bevölkerungsreichen Kalifornien und Texas. Dann will auch der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, erstmals an den Vorwahlen der Demokraten teilnehmen.