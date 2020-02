Auf Menschen losgefahren: Lenker nicht schuldfähig

Nach Einvernahme der Zeugen und vor allem dem Abspielen zweier Videos, die von Unbeteiligten angefertigt worden waren, kamen dem psychiatrischen Sachverständigen Wolfgang Soukop Zweifel an der zuvor in seinem schriftlichen Gutachten bescheinigten Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten. „Er wusste, was er tat“, sagte der Experte. „Ich kann aber nicht ausschließen, dass die Impulsivität so hoch war, dass sein Drang so groß war, dass dadurch seine Dispositionsfähigkeit den Impulsen nachgeordnet war.“ Gerade die Videos von der Festnahme würden eine gewisse Irrationalität, eine emotionale Ausweglosigkeit erkennen lassen. Entsprechend sei eine Zurechnungsunfähigkeit doch nicht auszuschließen.