Herzogin Meghan fühlt sich „schikaniert“

Nur noch Harry

Bis Ende März nehmen sie aber noch Termine in Großbritannien wahr. Prinz Harry trat am Mittwoch bei einer Öko-Tourismus-Tagung in Edinburgh auf. Dort erklärte er, dass er nicht mit Prinz, sondern nur noch mit Harry angesprochen werden will. Am Freitag will der Prinz mit Jon Bon Jovi in den Londoner Abbey Road-Studios einen Song für die von ihm gegründeten Invictus Games aufnehmen.