Hinterstoder-Kombi beginnt mit dem Slalom

Aufgrund der aktuellen Wettervorhersage durch das Sturmtief „Bianca“ haben sich die Veranstalter der alpinen Ski-Weltcup-Rennen in Hinterstoder am Donnerstag dazu entschlossen, die Disziplin-Reihenfolge für die Kombination am Freitag zu tauschen: Begonnen wird nun mit dem Slalom am Vormittag (ab 10 Uhr), der Super-G folgt dann am Nachmittag (13.30 Uhr).