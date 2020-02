Willem-Alexander kratzt Königin Schnee aus Schuh

Seit 1959 halten die niederländischen Royals Österreich die Treue. Auch heuer verbringen König Willem-Alexander, der schon als Kind hier Ski gefahren ist, und Königin Maxima mit ihren Töchtern Amalia, Ariane und Alexia ihre Winterferien in Lech am Arlberg. Am Dienstag gab es deshalb einen offiziellen Fototermin und da ging es sehr locker und fröhlich zu. Den König sah man sogar dabei, wie er seiner Königin Schnee aus dem Schuh kratzte.