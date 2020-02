Alessandra Ambrosio feiert im knappen Glitzer-BH

Größtes Fest der Welt

Der Karneval in Rio de Janeiro gehört zu den größten Festen der Welt. Er beginnt immer am Freitag vor dem Aschermittwoch. Hauptattraktion sind die Paraden der Sambaschulen mit Karnevalswagen und Tänzern, die an mehreren Tagen stattfinden. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb. Der Sieger wird am Aschermittwoch bekannt gegeben.