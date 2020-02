Italienische Passagiere durften nicht aussteigen

Inzwischen ist die Zahl der Infektionen in Norditalien auf mehr als 200 gestiegen, die meisten von ihnen wurden in der Lombardei registriert. Innerhalb weniger Stunden gab Italien am Montag drei weitere Todesopfer bekannt, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Damit gibt es in der Region Lombardei aktuell fünf Todesopfer zu beklagen, in Venetien war am Freitag ein 78-jähriger Pensionist an den Folgen der Erkrankung gestorben.