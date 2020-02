Gold im Zweier für Friedrich ++ Maier auf Platz 6!

Mit dem sechsten Triumph in Serie führt der 29-Jährige Friedrich die Rekordliste des Bob-Weltverbandes vor dem Italiener Eugenio Monti an, der zwischen 1957 und 1961 fünf Mal in Folge zu WM-Titeln gefahren war. Bei strömendem Regen und starken Windböen verbesserten sich Maier/Sammer am zweiten Tag noch um eine Position an die sechste Stelle, Markus Treichl/Kristian Huber wurden 18. „Der dritte Lauf war sowohl am Start als auch in der Bahn sehr gut. Die hat dann extrem abgebaut, und es ist ziemlich drunter und drüber gegangen. Benni konnte seinen Vorsprung aber verteidigen und die starke Platzierung sichern“, sagte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer.