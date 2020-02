Agrar-Landesrat fährt wilde Attacke gegen Stadt

Hiegelsberger schießt gegen FP-Stadtrat

Was Raml auch Freitag noch einmal in der „Krone“ wiederholte und dabei kein Wort über landwirtschaftliche Flächen verlor. Trotzdem fühlte sich der Agrar-Landesrat dazu veranlasst, zu behaupten, der Linzer Sicherheitsreferent würde die Verlegung der Grillzonen auf die Felder von Bauern in den Umlandgemeinden empfehlen. „Mit dem Eigentum anderer freizügig zu sein, ist einfach. Dem Vorschlag von Stadtrat Raml mangelt es sowohl an Fachwissen als auch an Wertschätzung für die bäuerliche Lebensmittelproduktion“, redete sich Max Hiegelsberger völlig in Rage. Über einen Vorschlag, den es nie gab.