Nachbargemeinden sind laut Raml in der Pflicht

Ähnlich sieht’s FP-Sicherheitsreferent Michael Raml. Wenngleich er sogar meint: „Sollte es zu einer Abstimmung kommen, würden wir den neuen Flächen nicht zustimmen. Das Grillchaos darf nicht andernorts weitergehen.“ Er ist derzeit generell nicht gut auf die SP-Liegenschaftsreferentin zu sprechen, nachdem sie davon ausgeht, dass der Ordnungsdienst das Verbot in St. Margarethen überwacht. „Natürlich wird der Ordnungsdienst das Hausrecht der Stadt durchsetzen, aber wenn die Hobby-Griller dort unbelehrbar sind, darf sich Fechter darum kümmern“, so Raml. Er hofft, dass seine Kollegin ihre Kontakte zu den SP-geführten Kommunen Ansfelden, Traun oder Leonding nützt: „Dort gibt’s genug Felder, die nicht an Siedlungen und Naherholungsgebiete grenzen.“