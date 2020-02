Großer Polizeischlag gegen illegale Prostitution

In flagranti ertappt haben polizeiliche „Sittenwächter“ in Wien zahlreiche Prostituierte und deren Freier beim illegalen Liebesspiel in diversen Privatwohnungen. Auf die Spur kamen die alarmierten Polizisten den Damen unter anderem, weil sich Nachbarn über „laute Geräusche“ beschwert hatten.