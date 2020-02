„Brutzel“-Wahnsinn am Donauufer endlich gestoppt

Müll, Gestank, dicker Qualm und jede Menge Autos – die St. Margarethener konnten Sommer für Sommer ein Lied davon singen, wie schlimm es ist, wenn man etwa in den eigenen vier Wänden nicht einmal kurz durchlüften kann, weil Horden von Hobby-Grillern die Luft mit beißenden Rauch versetzen. Doch damit ist nun endlich Schluss. Denn Regina Fechter hielt Wort. So erklärte die SP-Liegenschaftsreferentin im Juni des Vorjahres: „Ich stehe zur Ermöglichungskultur in der Stadt, aber Regeln müssen einfach eingehalten werden.“ Schon damals drohte sie damit – sollte keine Besserung eintreten – ein Grillverbot auszusprechen. Und dies ist nun auch der Fall. „Wir haben lange versucht, ein gedeihliches Miteinander von Grillbegeisterten und Anwohnern zu erreichen. Nachdem aber auch die letzten Beschränkungen nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, stehe ich natürlich zuerst den Linzern, die in St. Margarethen leben, zur Seite, und setze der Belastung ein Ende“, so Fechter.