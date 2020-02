Lenkerin (26) flüchtete von der Unfallstelle

Gegen 5 Uhr in der Früh krachte am Donnerstag eine Autolenkerin in Mauerkirchen frontal gegen einen Baum, verließ den Unfallort bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Ihren Eltern sagte sie, dass sie nicht schwer verletzt sie und jetzt bei ihrem Freund ist. Auf die Kontaktaufnahme durch die Polizei reagierte sie nicht.