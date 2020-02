Diese „Baywatch“-Nixe ist nicht wiederzuerkennen

Auf „Baywatch“-Karriere folgten Drogenskandale

Ihren Durchbruch feierte Bleeth 1993 als sexy Männertraum im knappen roten Bikini in der Hitserie „Baywatch“ an der Seite von Oberbadewaschel David Hasselhoff. Damals war die hübsche Brünette 25 Jahre alt, bis 1997 stand sie als Caroline Holden vor der Kamera. Ende der 90er schaffte Bleeth dann sogar sogar den Sprung vom TV-Bildschirm auf die große Leinwand und konnte in Filmen wie „Undercover Angel“ oder „Auf der Straße der Träume“ ergattern.