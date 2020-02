Schüler bauen in Linz Roboter für Rettungseinsatz

Laptops sind aufgebaut, Kopfhörer liegen parat, außerdem gibt’s Hindernisparcours, Kisten mit Ersatzteilen und Werkzeug! 30 Jugendliche sind seit Montag in der Fabasoft-Zentrale in Linz im Einsatz. Bis heute nutzen sie die Möglichkeit, sich in den Räumen des Softwareherstellers auf die Austrian-Open des RoboCupJunior-Bewerbs vorzubereiten, die am 24. und 25. April in Eisenstadt stattfinden.