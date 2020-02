Die ersten gemeinsamen Fotos nach dem „Megxit“

Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden am romantischsten Tag des Jahres am Flughafen in Victoria gesichtet. Das Paar kam an diesem Tag von Geschäftstreffen in den USA zurück, um den Valentinstag in Kanada bei ihrem Söhnchen Archie zu feiern. Der 35-jährige Prinz und seine 38-jährige Ehefrau, die Anfang Jänner ihren Ausstieg aus dem britischen Königshaus bekannt gaben, wirkten entspannt und glücklich wie lange nicht.