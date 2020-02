Rückzieher: Doskozils Verlobte tritt Job nicht an

Kehrtwende nur 24 Stunden nachdem bekannt wurde, dass die Verlobte von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) einen Job als Referentin in seinem Büro bekommen sollte: Sie werde den Job nicht antreten, so die Eventmanagerin Julia Jurtschak am Samstagvormittag. Davor hatte sich heftige Kritik an der Personalentscheidung geregt - Jurtschak zeigte sich davon „enttäuscht und schockiert“.