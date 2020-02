WM-Wirbel: Doping-Vorwürfe gegen Biathlon-Star!

Vorwürfe auch gegen norwegische Skijäger

Besonders auch die norwegischen Skijäger bezog Reszowa in ihre Aussagen mit ein, am Beispiel der sechsmaligen Saisonsiegerin Tiril Eckhoff. Die ist in dieser Saison so dominant wie noch nie: „Ich kann nicht glauben, dass dies ohne medizinische Hilfe möglich ist. Und wie viele Norweger sind Asthmatiker? Menschen, die an Asthma leiden, haben Schwierigkeiten beim Gehen, und die gewinnen ständig.“