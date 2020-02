Die nächste Bluttat an einer Frau in diesem Jahr

Es ist die fünfte tödliche Bluttat an einer Frau in diesem Jahr: In einem Keller im Tiroler Kössen wurde am Donnerstagvormittag eine leblose Frau gefunden. Aufgrund der Auffindungssituation geht die Polizei davon aus, dass die 52-Jährige gewaltsam zu Tode kam. Dringend tatverdächtig: ihr eigener Ehemann. Die Ermittlungen laufen.