Lugners Gast fühlt sich übergangen - kein Name

Lugner, der Kummer gewöhnt ist, meinte dazu auch trocken: „Wenn man in Zugzwang ist, muss man sich halt papierdln lassen.“ Und: „Wenn's schwierig ist, ist's schwierig.“ Den Namen will er nun am Freitag verlautbaren. Ohne Pressekonferenz, dafür mit einem persönlichen Statement des Stars.