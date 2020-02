„GoT“-Beauty Sophie Turner soll schwanger sein

Seit 2016 sind Sophie Turner und Joe Jonas ein Paar. Die gemeinsame Freundin Hailee Steinfeld verkuppelte die Schauspielerin und den Sänger nach ein paar Instagram-Nachrichten mit einem eindeutigen „Ran da!“ Im letzten Jahr heirateten sie schließlich zuerst in einer schrillen Zeremonie in Las Vegas und schließlich klassisch in Frankreich.