So ein Drama: Mit dem Lugner geht heuer „kana“

Und täglich grüßt das Murmeltier, heißt es wieder aus dem Hause Lugner: Auch am frühen Mittwochnachmittag hatte der Baumeister aus Wien noch keine fixe Zusage, wer ihn nun in wenig mehr als einer Woche zum Opernball 2020 begleiten wird. Die Unterschrift fehlt! Im Vorjahr hatte er Model Elle Macpherson an seiner Seite, davor ließen sich Goldie Hawn oder Melanie Griffith von dem Wiener Unikum engagieren. Aber in diesem Jahr, ja, in diesem Jahr ist es ein Drama. Mit dem Lugner will bis jetzt „kana“.