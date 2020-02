Prozess in Steyr gegen Staatsverweigerer gestartet

„Delikte, die nicht an der Tagesordnung sind“

Die Staatsanwaltschaft Graz hatte Verfahren im Zusammenhang mit Staatsverweigerern gesammelt und dann je nach Zuständigkeit bei den Gerichten angeklagt. So bekam die Anklagebehörde in Steyr es mit „Delikten zu tun, die nicht an der Tagesordnung sind“, wie der Staatsanwalt im Eröffnungsplädoyer meinte: Staatsgefährdende Machenschaften, mit dem Ziel mit „Gewalt die Gerichtsbarkeit außer Kraft“ zu setzen und die Regierung zu stürzen. Nachdem die beiden Angeklagten als zurechnungsfähig erklärt wurden, leiden sie nicht an einem „zerebralen Defekt“, wie man vielleicht vermuten könne. Auch sah der Staatsanwalt in den beiden Angeklagten keine „Maulhelden“, sondern sie seien als Führungsmitglieder der ICCJV aktiv gewesen.