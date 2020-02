Stall mit 20.000 Küken stand in Flammen

Zehn Feuerwehren eilten Montagabend zum Brand in einem Stall in Perg in Oberösterreich. Das Feuer war auf einem Teleskoplader ausgebrochen, griff dann auf einen Teil des Kükenstalls über - 20.000 Tiere befanden sich in unmittelbarer Gefahr. Viele konnten gerettet werden, einige starben.