„Die Leute fühlen sich am Bahnhof nicht sicher“

„Die Situation ist besorgniserregend, Übergriffe steigen, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung sinkt“, so Raml. 40 junge Tschetschenen und Afghanen hatten sich Freitagnachmittag zu einer Massen-Schlägerei verabredet, die Polizei war schnell vor Ort, konnte die Männer einkesseln und wegschicken. „Dieser Fall zeigt, dass die Polizei in solchen Situationen in wenigen Augenblicken da ist“, so Polizeisprecher David Furtner. Derzeit wird außerdem die Polizeiinspektion am Hauptbahnhof erweitert, im Ober- und Erdgeschoß kommen neue Räumlichkeiten zum bestehenden Posten dazu.