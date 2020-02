Coronavirus-Angst macht Shanghai zur Geisterstadt

86 Todesopfer an nur einem Tag!

Immer mehr Menschen infizieren sich und sterben durch die Infektion. Binnen eines Tages stieg die Zahl der Todesopfer in China um 86. Allein die Provinz Hubei, wo das Virus in der Elf-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan ausgebrochen war, meldete am Samstag 81 neue Todesopfer.