Coronavirus auch über Fäkalien übertragbar?

Schon mehr als 720 Todesopfer

Die Ansteckung über Fäkalien könne vor allem in Krankenhäusern eine neue Herausforderung für die Eindämmung der Viruserkrankung darstellen, warnte David Fisman, ein Epidemiologe an der Universität Toronto. Wissenschafter in aller Welt forschen derzeit sowohl an einem Impfstoff gegen das neuartige Virus als auch über die Verbreitungswege der Krankheit, die bisher in Festlandchina und Hongkong mehr als 720 Todesopfer gefordert hat.