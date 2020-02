Robert K. „Ich weiß, dass in mir etwas Böses ist“

Seit er sechs war, sagt er, habe er täglich bis zu acht Stunden vor seinem PC verbracht; und später dann auch noch gleichzeitig dazu auf seinem Handy und auf dem iPad gespielt. „Ich liebe ,Death Note‘. Darin will ein Junge die Welt retten. Er schreibt in ein Notizbuch Namen, und die Betreffenden sterben an Herzversagen oder bei Unfällen. Und ich mag ,One Piece‘. Wenn mein Anime Teufelsfrüchte isst, bekommt es übernatürliche Kräfte. Es kann dann das Böse aufhalten. Das gefällt mir. Denn ich bin immer auf der guten Seite.“