Mundschutz in Apotheken wegen Coronavirus aus

„Wir raten zu Hygiene“

Wer sich schützen will, sollte auf ständiges Händewaschen und Desinfektionsmittel nicht vergessen. Was Oberösterreichs Ärzten derzeit viel mehr zu schaffen macht, ist die echte Grippe: „Wir nehmen täglich mehrere Grippe-Patienten in unserem Spital auf. Daran sind im Vorjahr 1400 Menschen in Österreich gestorben“, sagt Primar Bernd Lamprecht, Lungenspezialist vom Kepler Uniklinikum in Linz.