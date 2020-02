Deutsche machen sich über Jakob Pöltl lustig

„Dösi-Ösi will im Unterhemd aufs Parkett“, schreibt etwa die deutsche Bild-Zeitung in fetten Lettern online - und zeigt den Fauxpas unseres besten Basketballers in voller Länge in einem Video. Dabei rannte Pöltl ja ohnehin schnell in die Kabine, als er den Fehler bemerkt hatte, um sich das fehlende Kleidungsstück zu holen.