Zwei Arbeiter erlitten schwere Verbrennungen

Eine Absperr-Armatur wurde undicht und kochend heißes Wasser spritzte heraus. Dieses traf einen 30-jährigen Monteur aus Wörterberg auf der rechten Körperhälfte, zum Glück blieb das Gesicht verschont. Der Schwerverletzte wurde per Rettungshelikopter ins für Brandverletzungen spezialisierte AKH Wien geflogen. Sein Kollege (28) aus Hartberg erlitt Verbrühungen am Oberarm und wurde in ein Linzer Spital eingeliefert. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.