Diese Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

Der freundliche Fritz (11) ist am liebsten draußen unterwegs. In einer Wohnung kann es vorkommen, dass er – trotz langem Spaziergang – markiert. Er wünscht sich ein Zuhause mit Garten – bei aktiven Menschen. Terminvereinbarungen und Rückfragen im TierQuarTier Wien unter Tel.: 01/734 11 02/115 oder an die E-Mail-Adresse hundevergabe@tierquartier.at.