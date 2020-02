Horror-Verletzung überschattet Hasenhüttls Cup-Aus

Nach dem Spiel gab Hasenhüttl leichte Entwarnung: „Ich bin froh, dass Prowseys Verletzung nicht ganz so schlimm ist. Das wäre furchtbar für uns gewesen. Es ist ein tiefes Cut am Knie, man kann seinen Knochen sehen, also wird es Zeit brauchen, bis die Wunde verheilt. Aber er hat keine Bänderverletzung erlitten - das wäre problematisch gewesen.“