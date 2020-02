OMV kappte aus Versehen eigene Bohrleitung

„Dieser Unfall zeigt, dass die OMV komplett unvorbereitet auf die Tiefseebohrungen ist und selbst bei den Vorbereitungen komplett versagt“, erklärt Lukas Meus, Meeresexperte bei Greenpeace in Österreich. „Öl- und Gasbohrungen sind niemals sicher. Die OMV will in ähnlichen Tiefen bohren, in denen auch BP mit der Deepwater Horizon tätig war. Damals kam es zu einer der schlimmsten Ölkatastrophen in der Geschichte. Die Ölpest kostete Hunderttausende Meerestiere das Leben.“