Der Lendkanal in Klagenfurt wird zur Landesstraße

Die Dampfschifffahrt setzte den Ufern des Lendkanals durch Wellenschlag sehr zu, die Erhaltungskosten waren hoch. Genau aus diesen Gründen wandte man sich in den 1870-er Jahren an den Statthalter seiner Majestät - der Lendkanal sollte zur „Landesstraße“ ernannt werden, um so in das Budget des Landes zu fallen.