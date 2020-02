50 Mitarbeiter von Reichl Brot ziehen in Container

In zwei Jahren soll der Neubau bezogen werden

Nachdem vor sechs Jahren die Produktion an der Rückseite des Gebäudes in St. Marien verdoppelt worden war, wird nun der vordere Teil des Betriebs abgerissen und komplett neu errichtet. Die 50 Mitarbeiter der hauseigenen Konditorei, Logistik und Verwaltung übersiedeln vorerst in ein provisorisches Containerdorf, das nun aufgebaut wird. In zwei Jahren soll der Neubau bezogen werden.