Rauchverbot: Wirte halten sich an Regelung

Seit drei Monaten gilt das Rauchverbot in der Gastronomie: Die neue Regelung wird von den Wiener Wirten fast ausnahmslos eingehalten. Das Marktamt führte insgesamt 5791 Kontrollen durch. Nur in 98 Fällen gab es eine Anzeige – was 1,7 Prozent entspricht. Die große Aufregung im Vorfeld scheint sich in Luft aufzulösen.