Neue Vordienstzeiten: Mehrkosten für Beamte drohen

„Entweder Unfähigkeit oder Unwilligkeit“

Stadtrat Markus Wölbitsch sieht ebenfalls in den nächsten Jahren Kosten in Millionenhöhe auf die Stadt zurollen. Noch mehr ärgert ihn, dass es dazu noch keine Kalkulationen gibt: „Das ist entweder Unfähigkeit oder Unwilligkeit zur Kostentransparenz“, so Wölbitsch. Das Nulldefizit im Stadtbudget werde so kaum zu halten sein.