Arzt: „Coronavirus nicht so gefährlich wie Grippe“

Die Zahlen zum Coronavirus schwanken. 8000 Menschen sollen aktuell infiziert sein, so die offizielle Angabe der chinesischen Behörden. Experten in Hongkong warnen wiederum, dass es möglicherweise zehn Mal so viele sein könnten. krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat sich mit dem Facharzt für Virologie am Wiener AKH, Christoph Steininger über das Virus unterhalten. Dieser gibt für Österreich vorerst Entwarnung: „Nach derzeitigen Abschätzungen ist das Coronavirus nicht so gefährlich wie die Grippe.“