Geglückte finstere Miniatur „Die Totenwacht“

Es geht um eine Tote, um eine Tochter, für die das Leben nur Arbeit und brutale Liebe bereit hält. Ein Kind, aus einer Vergewaltigung heraus geboren, stirbt ihr bald. Ja, es ist recht dunkel im Dorfkosmos, den Marie von Ebner-Eschenbach in „Die Totenwacht“ entwirft. Sara Ostertag zerlegt die Erzählung, zerreißt die Chronologie, aber nur leicht. Sie lässt drei Frauen ein Leben spielen. Sie spucken, werfen Mehl, drehen einen Sarg, sind blutüberströmt. Sie begeben sich in bittere Wortduelle mit dem einen Mann, der zwar ein Täter ist, aber dennoch nur die Rolle übernimmt, die in der dörflichen Enge für ihn vorgesehen ist.