Zwei Frauen bei Autounfall in Krobathen verletzt

Gegen 22.30 Uhr fuhr der 41 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Auto auf der St. Michaeler Straße L88 aus St. Michael ob der Gurk kommend in Richtung Pischeldorf. Im Ortsgebiet von Krobathen bog er ohne anzuhalten nach links in die Görtschitztalstraße B92. Er übersah den von links kommenden Wagen einer 46-jährigen Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und es kam zur Kollision.