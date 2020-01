„Inspiration“: NBA würdigt verstorbenen Bryant

Der ehemalige Basketball-Superstar Bryant war am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien tödlich verunglückt. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, bestätigte am Mittag (Ortszeit) das Helikopter-Unglück nahe Los Angeles. Auch die 13 Jahre alte Tochter Gianna des Weltstars kam nach Garcettis Angaben ums Leben. Insgesamt kamen nach Polizeiangaben neun Menschen ums Leben.