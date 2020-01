Juve verliert bei Napoli ++ auch Verfolger patzen!

Piotr Zielinski (63.) und Lorenzo Insigne (86.) machten die Napoli-Überraschung perfekt. Es war der erste Sieg in der Liga nach drei Niederlagen in Folge, womit immerhin der Vorstoß auf Platz zehn glückte. Juve gelang durch Cristiano Ronaldo (90.) nur Resultatkosmetik - der Portugiese traf zum 17. Mal in dieser Saison und setzte seine imposante Tor-Serie fort. In den jüngsten acht Spielen gelang ihm in der Meisterschaft immer zumindest ein Treffer, insgesamt war er in dem Zeitraum zwölfmal erfolgreich.