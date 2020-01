Wiener FPÖ will Strache auf 500.000 Euro klagen

Schließlich wurde Strache damals die Übernahme der Anwaltskosten per Beschluss unter der Bedingung zugesichert, dass dieser kein parteischädigendes Verhalten an den Tag legt - dass er sich daran nicht gehalten hat, hat der Landesparteivorstand bereits im Dezember festgestellt. Beim nächsten Vorstand soll die Entscheidung über die Klage fallen - wann genau dieser über die Bühne gehen wird, konnte die „Krone“ bislang nicht in Erfahrung bringen.