120.750-mal die Helfer im Einsatz

„Unfall zwischen Draßmarkt und Neutal, zwei Pkw beteiligt, eine Person verletzt!“ Diese Meldung ging Freitag nach 14 Uhr ein. Das Opfer kam in das Spital Oberpullendorf. Solche oft dramatischen Ereignisse passieren laufend. Die Zahlen des vergangenen Jahres sprechen für sich: 2019 wurden 81.119 Kranken- und 13.944 Rettungstransporte im Burgenland absolviert. 6239 Einsätze betrafen Notärzte, weitere 11.672 die First Responder. 1870-mal hoben die Retter aus der Luft mit dem Helikopter ab, um Unfallopfer und andere Patienten auf direktem Weg in Krankenhäuser zu fliegen. Dazu kamen 4179 Einsätze für die Feuerwehren bei Bränden, Karambolagen und technischen Aufgaben. In 1727 Fällen eilten Polizisten mit einem Defibrillator zu Hilfe. In Summe wurden in der LSZ 120.750 Einsätze registriert. 142-mal war ein Team der Krisenintervention mit dabei.