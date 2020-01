Nach Brandstiftung: Freund (29) unter Tatverdacht

„Es ist ein Wahnsinn, dass man jetzt meinen Lebensgefährten verdächtigt, er war die ganze Zeit bei mir“, sagt Doris F. (28) aus Hargelsberg, in deren Auto es gebrannt hatte. Dienstagabend hatten beide außerdem mit ihrem drei Monate alten Sohn vor dem in Flammen stehenden Holzhaufen an der Hauswand ins Freie flüchten müssen. Kurz vor den Brandstiftungen sei ihnen ein schwarzer Chrysler aufgefallen, den sie am Donnerstag wieder am Haus vorbeifahren gesehen hätten.