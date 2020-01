KAC meldet Haugen ab! Slowenischer Stürmer kommt

Lukas Haudum fällt sicher noch vier bis fünf Wochen aus, Nick Petersen verletzte sich am Freitag im Abschlusstraining erneut, krachte voll in die Bande - und auch Witting fehlt noch länger. Daher musste Eishockey-Rekordmeister KAC jetzt reagieren. Schon länger sondiert man den Markt ganz genau, nun fand man eine Lösung, reagierte blitzschnell: Ein slowenischer Top-Stürmer steht ante portas. Da das Punke-Kontingent bereits erschöpft ist, muss für den Bomber ein Spieler abgemeldet werden. Das ist Keeper Lars Haugen! Der Norweger leidet ja immer noch an den Nachwehen einer Gehirnerschütterung. Bis abgeklärt ist, woher seine nicht abklingenden Beschwerden kommen (und wielange er tatsächlich noch ausfällt), bekommt er eine Pause.